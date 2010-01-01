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|17:35 Фото Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛУ Автодорог» Горбенко относительно ливнестока
|17:10 Фото В Николаеве начинают уборку главной площади после зимних праздников
|16:40 На потребительском рынке Николаевской области за прошедший год цены выросли на 12,2%
|16:06 Украинцы смогут купить недостающий для получения пенсии трудовой стаж
|16:05 В Николаеве вор украл у работницы аптеки мобильный телефон
|15:35 Фото В Николаеве мужчину, который убил собственную мать, осудили по двум статьям
|14:56 Фото В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают деревья
|14:41 Горячая Фото Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
|14:00 В Апелляционный суд Николаевской области возвращено уголовное производство в отношении лиц, которые обвиняются в занятии игорным бизнесом
|13:35 Центральным судом Николаева за 2016 год принято 7 оправдательных приговоров по уголовным производствам
|13:03 За 2016 год прокуратурой Николаевской области подано 275 апелляционных жалоб
|12:10 Горячая В Николаеве квартплата повысится в среднем на 50%
|11:48 В 2017 году изменились требования относительно лицензирования производства и обращения спирта, алкоголя и табака
|11:23 В Николаевской области за выходные совершено 53 кражи и 2 ограбления
|10:59 Симченко об увеличении подомовых тарифов: Обоснуй, потом повышай
|10:34 Заказчика и генподрядчика строительства на Николаевщине оштрафовано на 354,1 тыс. гривен
|09:17 В Николаеве вор «обчищал» частные домовладения
|20:00 Горячая «Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боротся с незаконным кронированием деревьев
|19:35 Мэр Николаева планирует в следующем году взять кредит на закупку нового городского транспорта
|19:05 «Мы начали готовиться к зиме еще летом»: в Николаевском «ЭЛУ автодорог» отчитались о борьбе со снежной стихией
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