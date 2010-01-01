13:40 Фото Видео В Николаевской области спасатели дважды помогали каретам скорой помощи выбираться из снежных ловушек

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10:30 Горячая Фото Видео В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк

10:00 Фото В Николаеве на месте пожара спасли двух пенсионерок

09:26 Горячая В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий

14:05 Горячая Фото Видео В результате бушевавшей непогоды на Николаевщине обесточены 8 населенных пунктов

13:35 Горячая Фото Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники