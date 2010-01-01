В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
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В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк 
В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк 
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В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
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В результате бушевавшей непогоды на Николаевщине обесточены 8 населенных пунктов
В результате бушевавшей непогоды на Николаевщине обесточены 8 населенных пунктов
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Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники
Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники
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Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено
Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено
Горячая
В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк 
В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк 
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«ЖЭК не виноват»: на ком лежит ответственность за открытые люки в Николаеве? 
«ЖЭК не виноват»: на ком лежит ответственность за открытые люки в Николаеве? 
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
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Во время метели в Николаеве потерялся ребенок: найти мальчика помог неравнодушный житель города
Во время метели в Николаеве потерялся ребенок: найти мальчика помог неравнодушный житель города
В Николаевской области пьяная мать «воспитывала» свою дочь и ее 10-месячного ребенка лопатой
В Николаевской области пьяная мать «воспитывала» свою дочь и ее 10-месячного ребенка лопатой
В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
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14:35 В Николаевской области пьяная мать «воспитывала» свою дочь и ее 10-месячного ребенка лопатой
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12:15 Горячая Фото В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
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10:55 Спасатели Николаевщины продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий непогоды
10:30 Горячая Фото Видео В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк 
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13:35 Горячая Фото Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники
13:28 Горячая Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено

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В Южноукраинске горела квартира в многоэтажке: спасатели вывели на свежий воздух...
В Южноукраинске горела квартира в многоэтажке: спасатели вывели на свежий воздух 6 человек
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В Николаевской области «ВАЗ-2106» слетел с дороги: водитель и пассажир были пьян...
В Николаевской области «ВАЗ-2106» слетел с дороги: водитель и пассажир были пьяными
Фото
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
Фото
В Николаеве горел автомобиль «Toyota Corolla»
В Николаеве горел автомобиль «Toyota Corolla»
Фото
В Николаевской области спасатели дважды помогали каретам скорой помощи выбиратьс...
В Николаевской области спасатели дважды помогали каретам скорой помощи выбираться из снежных ловушек
Фото Видео
В микрорайоне Намыв «Николаевводоканал» устранил аварию на магистральном водопро...
В микрорайоне Намыв «Николаевводоканал» устранил аварию на магистральном водопроводе
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Из-за свирепствующей непогоды перекрыты трассы в 4 областях Украины
Из-за свирепствующей непогоды перекрыты трассы в 4 областях Украины
На Западной Украине из-за свирепствующей непогоды обесточены населенные пункты, многие дороги заблокированы
На Западной Украине из-за свирепствующей непогоды обесточены населенные пункты,...
Погода в Украине станет снежной и ветренной
Погода в Украине станет снежной и ветренной
Непогода в Украине уже начала свирепствовать: снег засыпал Закарпатье
Непогода в Украине уже начала свирепствовать: снег засыпал Закарпатье
Крупнейший украинский файлообменник ЕХ.UA возобновляет свою работу на новом домене
Крупнейший украинский файлообменник ЕХ.UA возобновляет свою работу на новом доме...

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Небо и земля: 10 фактов о сопернике «Шахтера» - испанском клубе «Сельта» 
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ
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Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро
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В Николаевской области за выходные совершено 37 краж и 1 покушение на убийство
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В Южноукраинске горела квартира в многоэтажке: спасатели вывели на свежий воздух...
В Николаевской области «ВАЗ-2106» слетел с дороги: водитель и пассажир были пьяными
В Николаевской области «ВАЗ-2106» слетел с дороги: водитель и пассажир были пьян...
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия 
В Николаеве горел автомобиль «Toyota Corolla»
В Николаеве горел автомобиль «Toyota Corolla»

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В Николаевской области пьяная мать «воспитывала» свою дочь и ее 10-месячного реб...
В Первомайске 2 многоэтажки остались без телефонной связи: был украден кабель
В Первомайске 2 многоэтажки остались без телефонной связи: был украден кабель
Николаевец ограбил магазин, чтоб купить себе наркотиков
Николаевец ограбил магазин, чтоб купить себе наркотиков
В Николаеве правоохранители разыскивают свидетелей разбойного нападения
В Николаеве правоохранители разыскивают свидетелей разбойного нападения
Жители Николаева обворовывают местные магазины
Жители Николаева обворовывают местные магазины

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В микрорайоне Намыв «Николаевводоканал» устранил аварию на магистральном водопроводе
В микрорайоне Намыв «Николаевводоканал» устранил аварию на магистральном водопро...
В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники
Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской област...
Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено
Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено

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В Николаеве продолжается «Молодежная зимовка»
В Николаеве продолжается «Молодежная зимовка»
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве зажгли главную городскую ханукию
В Николаеве зажгли главную городскую ханукию
Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку
Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку
В Николаеве прошел ХVІІ Молодежный Классический Бал
В Николаеве прошел ХVІІ Молодежный Классический Бал

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Алексей Савченко о борьбе с непогодой: Сработали на отлично
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В Николаевской области продолжается борьба с последствиями бушующей непогоды
В Николаевской области продолжается борьба с последствиями бушующей непогоды
Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с неосвоенными в 2016 году средствами
Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с неосвоенными в 2016 году средства...
Пусть до лета ждут пока не растает. Я не буду чистить им снег, - мэр Николаева жестко раскритиковал горожан
Пусть до лета ждут пока не растает. Я не буду чистить им снег, - мэр Николаева ж...

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ПАО «Николаевгаз» оштрафован на 361,7 тыс. гривен
ПАО «Николаевгаз» оштрафован на 361,7 тыс. гривен
Органами ГФС в Николаевской области легализовано 5,4 тысячи рабочих мест
Органами ГФС в Николаевской области легализовано 5,4 тысячи рабочих мест
Николаевский морской порт в связи с надвигающимися морозами, метелью и снегопадами, готовится к ледовой кампании 2017
Николаевский морской порт в связи с надвигающимися морозами, метелью и снегопада...
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В 2016 году в местные бюджеты Николаевщины обеспечено свыше 3 млрд. грн. налога...
За 2016 год уровень безработицы на Николаевщине вырос на 9,4%
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Николаевская саблистка Ольга Харлан отказалась сменить «спортивное» гражданство
Николаевская саблистка Ольга Харлан отказалась сменить «спортивное» гражданство
Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным го...
В Николаеве прошли «Веселые старты»
В Николаеве прошли «Веселые старты»