Подробности аварии на 6-ой Слободской: пешеход, попавший под колеса микроавтобуса, скончался в карете скорой помощи
Подробности аварии на 6-ой Слободской: пешеход, попавший под колеса микроавтобуса, скончался в карете скорой помощи
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Николаевцы продолжают страдать от скользких и не посыпанных тротуаров: ребенок сломал руку по пути в школу
Николаевцы продолжают страдать от скользких и не посыпанных тротуаров: ребенок сломал руку по пути в школу
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В Николаеве прекращен отлов бездомных собак
В Николаеве прекращен отлов бездомных собак
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Праздничный стол 2016: цены на рынках Николаева в предновогодние дни
Праздничный стол 2016: цены на рынках Николаева в предновогодние дни
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Цены на ёлки в Николаеве или сколько стоит новогоднее настроение
Цены на ёлки в Николаеве или сколько стоит новогоднее настроение
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Вниманию жителей: на дорогах Николаевской области ожидается гололед 
Вниманию жителей: на дорогах Николаевской области ожидается гололед 
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Пешеходом, которого сбил «Хюндай» и переехал КамАЗ в Николаеве, оказался 50-летний Мастер спорта по шахматам
Пешеходом, которого сбил «Хюндай» и переехал КамАЗ в Николаеве, оказался 50-летний Мастер спорта по шахматам
В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
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Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственность земельный участок стоимостью 3,2 млн. грн
Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственность земельный участок стоимостью 3,2 млн. грн
В Николаеве подожгли Ниву
В Николаеве подожгли Ниву
В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса на главу ОГА
В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса на главу ОГА
В Николаевском СИЗО побывала уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
В Николаевском СИЗО побывала уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
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13:05 Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственность земельный участок стоимостью 3,2 млн. грн
12:30 Из роддома с документом: в Николаевских роддомах будут вручать свидетельство о рождении
12:00 В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса на главу ОГА
11:25 Фото В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
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09:00 В Николаеве мужчина грозил расправой подростку, после чего отобрал у него телефон
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В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
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В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
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В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
Фото
В Николаеве 11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали
В Николаеве 11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали
Фото
Мэр Николаева вручил ордера на квартиры двум воинам-интернационалистам
Мэр Николаева вручил ордера на квартиры двум воинам-интернационалистам
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Ломать, не строить, пилить, не убирать: жители Николаева обвиняют городские служ...
Ломать, не строить, пилить, не убирать: жители Николаева обвиняют городские службы в некачественном выполнении работ. 
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Новости Украины

ГСЧС: Сила землетрясения в Украине не превышала 2-3 баллов по шкале Рихтера
ГСЧС: Сила землетрясения в Украине не превышала 2-3 баллов по шкале Рихтера
Румынию снова трясло, землетрясение ощущалось и в Украине
Румынию снова трясло, землетрясение ощущалось и в Украине
Украинцы могут встретить Новогоднюю ночь без ТВ
Украинцы могут встретить Новогоднюю ночь без ТВ
С января ЕСВ будут платить даже те предприниматели, которые не получают доход
С января ЕСВ будут платить даже те предприниматели, которые не получают доход
Краткий гайд основных правил и терминов оптовой закупки обуви
Краткий гайд основных правил и терминов оптовой закупки обуви

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Небо и земля: 10 фактов о сопернике «Шахтера» - испанском клубе «Сельта» 
Небо и земля: 10 фактов о сопернике «Шахтера» - испанском клубе «Сельта» 
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ
Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро
Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро

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Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственность земельный участок стоимостью 3,2 млн. грн
Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственно...
В Николаевской области пожарные вынесли мужчину из горящего дома
В Николаевской области пожарные вынесли мужчину из горящего дома
В Николаеве подожгли Ниву
В Николаеве подожгли Ниву
Правоохранители разыскивают свидетелей аварии под Новой Одессой, в которой погиб водитель автомобиля «Chrysler Voyager»
Правоохранители разыскивают свидетелей аварии под Новой Одессой, в которой погиб...
Пешеходом, которого сбил «Хюндай» и переехал КамАЗ в Николаеве, оказался 50-летний Мастер спорта по шахматам
Пешеходом, которого сбил «Хюндай» и переехал КамАЗ в Николаеве, оказался 50-летн...

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В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
В Николаеве мужчина грозил расправой подростку, после чего отобрал у него телефон
В Николаеве мужчина грозил расправой подростку, после чего отобрал у него телефо...
В центре Николаева неизвестные обокрали два автомобиля
В центре Николаева неизвестные обокрали два автомобиля
На Николаевщине полицейские поймали воров, которые украли 10 баллонов с кислородом
На Николаевщине полицейские поймали воров, которые украли 10 баллонов с кислород...
В Николаеве неравнодушные граждане задержали грабителя-рецидивиста
В Николаеве неравнодушные граждане задержали грабителя-рецидивиста

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Из роддома с документом: в Николаевских роддомах будут вручать свидетельство о рождении
Из роддома с документом: в Николаевских роддомах будут вручать свидетельство о р...
Ломать, не строить, пилить, не убирать: жители Николаева обвиняют городские службы в некачественном выполнении работ. 
Ломать, не строить, пилить, не убирать: жители Николаева обвиняют городские служ...
В Николаевской области эпидемия гриппа: в 6 районах области зафиксирован вирус
В Николаевской области эпидемия гриппа: в 6 районах области зафиксирован вирус
По Николаевской области ожидается сильный порывистый ветер
По Николаевской области ожидается сильный порывистый ветер
В Николаевском зоопарке снова дефицит опилок: неравнодушных горожан просят помочь
В Николаевском зоопарке снова дефицит опилок: неравнодушных горожан просят помоч...

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В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
Николаевцев зовут на «Молодежную зимовку»
Николаевцев зовут на «Молодежную зимовку»
В Николаеве зажгли главную городскую ханукию
В Николаеве зажгли главную городскую ханукию
Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку
Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку
В Николаеве прошел ХVІІ Молодежный Классический Бал
В Николаеве прошел ХVІІ Молодежный Классический Бал

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В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса на главу ОГА
В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса н...
В Николаеве 11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали
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Мэр Николаева вручил ордера на квартиры двум воинам-интернационалистам
Мэр Николаева вручил ордера на квартиры двум воинам-интернационалистам
Губернатор Николаевской области представил и. о. начальника Службы автомобильных дорог
Губернатор Николаевской области представил и. о. начальника Службы автомобильных...
В Николаевском СИЗО побывала уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
В Николаевском СИЗО побывала уполномоченный по правам человека Российской Федера...

Новости Николаева о бизнесе

В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
В Николаеве правоохранители за три недели закрыли 19 игорных зала
В Николаеве правоохранители за три недели закрыли 19 игорных зала
В Николаеве завершены ходовые испытания грунтоотвозной шаланды «Крымская 9»
В Николаеве завершены ходовые испытания грунтоотвозной шаланды «Крымская 9»
Землетрясение в Румынии на работу Южно-Украинской АЭС не повлияло
Землетрясение в Румынии на работу Южно-Украинской АЭС не повлияло
В Николаеве полицейские прекратили незаконную торговлю в общественных местах
В Николаеве полицейские прекратили незаконную торговлю в общественных местах

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Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным го...
В Николаеве прошли «Веселые старты»
В Николаеве прошли «Веселые старты»
Паралимпиец из Николаева выиграл «золото» на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Паралимпиец из Николаева выиграл «золото» на этапе Кубка мира по лыжным гонкам