Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
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В Николаеве квартплата повысится в среднем на 50%
В Николаеве квартплата повысится в среднем на 50%
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«Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боротся с незаконным кронированием деревьев 
«Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боротся с незаконным кронированием деревьев 
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Николаев - водоплавающий: вместе с тем, как тают снежные сугробы, дороги и тротуары города превращаются в непроходимое болото
Николаев - водоплавающий: вместе с тем, как тают снежные сугробы, дороги и тротуары города превращаются в непроходимое болото
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Погода в Николаевской области: на выходных ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры
Погода в Николаевской области: на выходных ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры
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Президент Украины в Николаеве: Петр Порошенко посетил открытие зала фехтования, а также вручил бойцам АТО ключи от квартир
Президент Украины в Николаеве: Петр Порошенко посетил открытие зала фехтования, а также вручил бойцам АТО ключи от квартир
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В Николаеве квартплата повысится в среднем на 50%
В Николаеве квартплата повысится в среднем на 50%
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Заказчика и генподрядчика строительства на Николаевщине оштрафовано на 354,1 тыс. гривен
Заказчика и генподрядчика строительства на Николаевщине оштрафовано на 354,1 тыс. гривен
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
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В Николаеве вор «обчищал» частные домовладения
В Николаеве вор «обчищал» частные домовладения
В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают деревья
В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают деревья
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В 2017 году изменились требования относительно лицензирования производства и обращения спирта, алкоголя и табака
В 2017 году изменились требования относительно лицензирования производства и обращения спирта, алкоголя и табака

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17:35 Фото Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛУ Автодорог» Горбенко относительно ливнестока
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16:40 На потребительском рынке Николаевской области за прошедший год цены выросли на 12,2%
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16:05 В Николаеве вор украл у работницы аптеки мобильный телефон
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14:41 Горячая Фото Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
14:00 В Апелляционный суд Николаевской области возвращено уголовное производство в отношении лиц, которые обвиняются в занятии игорным бизнесом 
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20:00 Горячая «Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боротся с незаконным кронированием деревьев 
19:35 Мэр Николаева планирует в следующем году взять кредит на закупку нового городского транспорта
19:05 «Мы начали готовиться к зиме еще летом»: в Николаевском «ЭЛУ автодорог» отчитались о борьбе со снежной стихией 

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Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛ...
Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛУ Автодорог» Горбенко относительно ливнестока
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В Николаеве начинают уборку главной площади после зимних праздников
В Николаеве начинают уборку главной площади после зимних праздников
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В Николаеве мужчину, который убил собственную мать, осудили по двум статьям
В Николаеве мужчину, который убил собственную мать, осудили по двум статьям
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В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают д...
В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают деревья
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Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
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«У меня есть команда и это не мои родственники»: мэр Николаева и его заместители...
«У меня есть команда и это не мои родственники»: мэр Николаева и его заместители отчитались о проделанной работе за год
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Украинцы смогут купить недостающий для получения пенсии трудовой стаж
Украинцы смогут купить недостающий для получения пенсии трудовой стаж
Из-за свирепствующей непогоды перекрыты трассы в 4 областях Украины
Из-за свирепствующей непогоды перекрыты трассы в 4 областях Украины
На Западной Украине из-за свирепствующей непогоды обесточены населенные пункты, многие дороги заблокированы
На Западной Украине из-за свирепствующей непогоды обесточены населенные пункты,...
Погода в Украине станет снежной и ветренной
Погода в Украине станет снежной и ветренной
Непогода в Украине уже начала свирепствовать: снег засыпал Закарпатье
Непогода в Украине уже начала свирепствовать: снег засыпал Закарпатье

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Небо и земля: 10 фактов о сопернике «Шахтера» - испанском клубе «Сельта» 
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ
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Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Шубы из рыси – дорогое удовольствие, которое давно уже стало модным трендом
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Боевые корабли Черноморского флота РФ вышли в море на время украинских стрельб
Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро
Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро

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В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают деревья
В Николаеве неизвестные «работники» под видом городской организации выпиливают д...
Центральным судом Николаева за 2016 год принято 7 оправдательных приговоров по уголовным производствам
Центральным судом Николаева за 2016 год принято 7 оправдательных приговоров по у...
За 2016 год прокуратурой Николаевской области подано 275 апелляционных жалоб
За 2016 год прокуратурой Николаевской области подано 275 апелляционных жалоб
В Николаевской области за выходные совершено 53 кражи и 2 ограбления
В Николаевской области за выходные совершено 53 кражи и 2 ограбления
В Николаевской области автомобили продолжают попадать в снежные заносы
В Николаевской области автомобили продолжают попадать в снежные заносы

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В Николаеве вор украл у работницы аптеки мобильный телефон
В Николаеве вор украл у работницы аптеки мобильный телефон
В Николаеве мужчину, который убил собственную мать, осудили по двум статьям
В Николаеве мужчину, который убил собственную мать, осудили по двум статьям
В Апелляционный суд Николаевской области возвращено уголовное производство в отношении лиц, которые обвиняются в занятии игорным бизнесом 
В Апелляционный суд Николаевской области возвращено уголовное производство в отн...
В Николаеве вор «обчищал» частные домовладения
В Николаеве вор «обчищал» частные домовладения
В Николаеве задержан грабитель-рецидивист
В Николаеве задержан грабитель-рецидивист

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Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛУ Автодорог» Горбенко относительно ливнестока
Жители Ракетной Рощи собираются рассказать мэру Сенкевичу о вранье директора «ЭЛ...
В Николаеве начинают уборку главной площади после зимних праздников
В Николаеве начинают уборку главной площади после зимних праздников
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
Все николаевские елки и сосны после новогодних праздников попадают в «рай»
Николаев - водоплавающий: вместе с тем, как тают снежные сугробы, дороги и тротуары города превращаются в непроходимое болото
Николаев - водоплавающий: вместе с тем, как тают снежные сугробы, дороги и троту...
Подведение итогов работы в лечебно-профилактических учреждениях города за 2016 год
Подведение итогов работы в лечебно-профилактических учреждениях города за 2016 г...

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В николаевскую мэрию наведались колядники
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В Николаеве продолжается «Молодежная зимовка»
В Николаеве продолжается «Молодежная зимовка»
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
В Николаеве зажгли главную городскую ханукию
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Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку
Николаевцы установили новый рекорд Украины, исполнив известную колядку

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Симченко об увеличении подомовых тарифов: Обоснуй, потом повышай
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«Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боротся с незаконным кронированием деревьев 
«Действительно есть проблема с кронированием»: мэр Николаева рассказал, как боро...
Мэр Николаева планирует в следующем году взять кредит на закупку нового городского транспорта
Мэр Николаева планирует в следующем году взять кредит на закупку нового городско...
«Мы начали готовиться к зиме еще летом»: в Николаевском «ЭЛУ автодорог» отчитались о борьбе со снежной стихией 
«Мы начали готовиться к зиме еще летом»: в Николаевском «ЭЛУ автодорог» отчитали...

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На потребительском рынке Николаевской области за прошедший год цены выросли на 12,2%
На потребительском рынке Николаевской области за прошедший год цены выросли на 1...
В 2017 году изменились требования относительно лицензирования производства и обращения спирта, алкоголя и табака
В 2017 году изменились требования относительно лицензирования производства и обр...
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Прекращение деятельности предпринимателями Николаевщины не повлияло на поступления в бюджет
Прекращение деятельности предпринимателями Николаевщины не повлияло на поступлен...

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Николаевская саблистка Ольга Харлан отказалась сменить «спортивное» гражданство
Николаевская саблистка Ольга Харлан отказалась сменить «спортивное» гражданство
Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
Баскетбольная команда «Нико-Баскет» одержала победу над гостями из Кременчуга
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
В Корабельном районе прошел футбольный турнир за кубок «Юниоров»
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Паралимпиец из Николаева выиграл еще одну гонку на этапе Кубка мира по лыжным го...
В Николаеве прошли «Веселые старты»
В Николаеве прошли «Веселые старты»