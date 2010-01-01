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|16:20 В Николаевской области за выходные совершено 37 краж и 1 покушение на убийство
|15:50 Фото В Южноукраинске горела квартира в многоэтажке: спасатели вывели на свежий воздух 6 человек
|15:25 Фото В Николаевской области «ВАЗ-2106» слетел с дороги: водитель и пассажир были пьяными
|15:00 Фото Мода на латунь: в Николаеве массово снимают металлические изделия
|14:35 В Николаевской области пьяная мать «воспитывала» свою дочь и ее 10-месячного ребенка лопатой
|14:05 Фото В Николаеве горел автомобиль «Toyota Corolla»
|13:40 Фото Видео В Николаевской области спасатели дважды помогали каретам скорой помощи выбираться из снежных ловушек
|13:10 Во время метели в Николаеве потерялся ребенок: найти мальчика помог неравнодушный житель города
|12:45 Фото В микрорайоне Намыв «Николаевводоканал» устранил аварию на магистральном водопроводе
|12:15 Горячая Фото В Николаевской области продолжается работа по расчистке дорог после снегопада
|11:50 Фото В Николаевской области во время пожара погиб мужчина
|11:20 «ЖЭК не виноват»: на ком лежит ответственность за открытые люки в Николаеве?
|10:55 Спасатели Николаевщины продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий непогоды
|10:30 Горячая Фото Видео В Николаеве девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк
|10:00 Фото В Николаеве на месте пожара спасли двух пенсионерок
|09:26 Горячая В Николаевской области 9 января прогнозируется улучшение погодных условий
|14:35 В Николаевской области в результате ДТП пострадала 20-летняя девушка - жительница г. Дуйсбурга
|14:05 Горячая Фото Видео В результате бушевавшей непогоды на Николаевщине обесточены 8 населенных пунктов
|13:35 Горячая Фото Техника автодора не выдерживает нагрузок: при уборке дорог в Николаевской области вышла из строя 21 единица техники
|13:28 Горячая Движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено
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