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|13:05 Николаевская прокуратура с помощью Одесского суда все-же вернула в госсобственность земельный участок стоимостью 3,2 млн. грн
|12:30 Из роддома с документом: в Николаевских роддомах будут вручать свидетельство о рождении
|12:00 В Николаеве проводится расследование по факту возможной фальсификации конкурса на главу ОГА
|11:25 Фото В Николаеве полицейские задержали серийного автовора
|10:55 Фото В Николаеве очередной митинг: работники судостроительного завода вышли на пикет
|10:20 В Николаевской области пожарные вынесли мужчину из горящего дома
|09:45 В Николаеве подожгли Ниву
|09:00 В Николаеве мужчина грозил расправой подростку, после чего отобрал у него телефон
|18:00 Фото В Николаеве прошло новогоднее представление для детей льготных категорий
|17:35 Правоохранители разыскивают свидетелей аварии под Новой Одессой, в которой погиб водитель автомобиля «Chrysler Voyager»
|17:05 Фото В Николаеве 11 лифтов, которые стояли более 20 лет, заработали
|16:40 Пешеходом, которого сбил «Хюндай» и переехал КамАЗ в Николаеве, оказался 50-летний Мастер спорта по шахматам
|16:10 Фото Мэр Николаева вручил ордера на квартиры двум воинам-интернационалистам
|15:45 В Николаеве правоохранители за три недели закрыли 19 игорных зала
|15:15 Фото Ломать, не строить, пилить, не убирать: жители Николаева обвиняют городские службы в некачественном выполнении работ.
|14:50 В Николаевской области за сутки совершено 7 грабежей и 61 кража
|14:25 В Николаевской области эпидемия гриппа: в 6 районах области зафиксирован вирус
|14:00 Под Николаевом ДТП: ВАЗ слетел с дороги и перевернулся
|13:35 Фото В центре Николаева неизвестные обокрали два автомобиля
|13:05 По Николаевской области ожидается сильный порывистый ветер
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