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|12:40 Суд вынес приговор николаевскому дезертиру - 3 года лишения свободы
|12:30 В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш погиб
|11:35 Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину
|10:25 В Николаеве ГАСИ выявила более ста нарушений в работе управления архитектуры горсовета
|10:07 Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области
|19:40 Ночью в Вознесенске горел частный дом
|18:55 Фото Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы – в лидерах, парк снегоуборочной техники пополнился 3 новыми машинами
|17:50 Фото Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с Президентом Норвежско-Украинской торговой палаты
|16:45 В Николаеве пьяный АТОшник избил жену и угрожал ей ножом, требуя написать отказ от 2-месячного ребёнка
|15:40 Николаевца, который предложил полиции 300 тыс. грн. за «крышевание» наркобизнеса, отправили на два месяца в СИЗО
|14:35 В Новоодесском отделе полиции и.о. начальника подразделения назначили подполковника полиции Ивана Жука
|13:30 В Николаеве открыли уголовное дело на владельца «Сотки» за нападение на съемочную группу «Скажите, пожалуйста» в его супермаркете
|12:25 Николаевский ЧСЗ набирает на работу персонал
|11:20 Фото Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
|10:18 Горячая В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
|10:15 В Матвеевке прошла концертно-игровая программа из цикла «Веселое лето»
|09:10 В Баштанке загорелся частный дом
|08:05 Фото Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно инвестировать
|07:00 На кладбище в Вознесенске вандалы сломали 10 надгробий
|22:45 Фото За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территории
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