В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
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Двойное самоубийство в Николаеве: узнав о смерти своего возлюбленного, девушка спрыгнула с высотки
Двойное самоубийство в Николаеве: узнав о смерти своего возлюбленного, девушка спрыгнула с высотки
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Женщине, пережившей жуткую аварию и гибель семьи, нужна помощь: николаевцев просят сдать кровь
Женщине, пережившей жуткую аварию и гибель семьи, нужна помощь: николаевцев просят сдать кровь
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Ну захотелось. По-пьяному, - насильник-рецидивист из Николаевской области признался, что изнасиловал 15-летнюю девушку в парке Победа
Ну захотелось. По-пьяному, - насильник-рецидивист из Николаевской области признался, что изнасиловал 15-летнюю девушку в парке Победа
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Вниманию жителей Николаевской области: существует большая опасность теплового удара
Вниманию жителей Николаевской области: существует большая опасность теплового удара
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Владелец николаевской «Сотки» устроил истерику, когда в его супермаркете нашли просрочку и грязь
Владелец николаевской «Сотки» устроил истерику, когда в его супермаркете нашли просрочку и грязь
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Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области
Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области
Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину
Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину
В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
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Николаевский ЧСЗ набирает на работу персонал
Николаевский ЧСЗ набирает на работу персонал
В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш погиб
В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш погиб
Двойное самоубийство в Николаеве: узнав о смерти своего возлюбленного, девушка спрыгнула с высотки
Двойное самоубийство в Николаеве: узнав о смерти своего возлюбленного, девушка спрыгнула с высотки
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12:30 В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш погиб
11:35 Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину
10:25 В Николаеве ГАСИ выявила более ста нарушений в работе управления архитектуры горсовета
10:07 Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области
19:40 Ночью в Вознесенске горел частный дом
18:55 Фото Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы – в лидерах, парк снегоуборочной техники пополнился 3 новыми машинами
17:50 Фото Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с Президентом Норвежско-Украинской торговой палаты
16:45 В Николаеве пьяный АТОшник избил жену и угрожал ей ножом, требуя написать отказ от 2-месячного ребёнка
15:40 Николаевца, который предложил полиции 300 тыс. грн. за «крышевание» наркобизнеса, отправили на два месяца в СИЗО
14:35 В Новоодесском отделе полиции и.о. начальника подразделения назначили подполковника полиции Ивана Жука 
13:30 В Николаеве открыли уголовное дело на владельца «Сотки» за нападение на съемочную группу «Скажите, пожалуйста» в его супермаркете
12:25 Николаевский ЧСЗ набирает на работу персонал
11:20 Фото Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
10:18 Горячая В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
10:15 В Матвеевке прошла концертно-игровая программа из цикла «Веселое лето»
09:10 В Баштанке загорелся частный дом
08:05 Фото Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно инвестировать
07:00 На кладбище в Вознесенске вандалы сломали 10 надгробий
22:45 Фото За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территории

Медиа новости

Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы...
Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы – в лидерах, парк снегоуборочной техники пополнился 3 новыми машинами
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Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с...
Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с Президентом Норвежско-Украинской торговой палаты
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Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
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Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно...
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно инвестировать
Фото
За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территори...
За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территории
Фото
В Корабельном районе активно ремонтируют дороги
В Корабельном районе активно ремонтируют дороги
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Новости Украины

Выходы из ВР Украины заблокированы: митингущие бросают дымовые шашки
Выходы из ВР Украины заблокированы: митингущие бросают дымовые шашки
Кибератака на корпоративные сети и сети органов власти Украины остановлена
Кибератака на корпоративные сети и сети органов власти Украины остановлена
Из России или оккупированного Донбасса: СБУ прокомментривала хакерские атаки, происходящие в Украине
Из России или оккупированного Донбасса: СБУ прокомментривала хакерские атаки, пр...
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента президента
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента президента
В Ивано-Франковской области задержали солдата, который сбил насмерть ребенка 
В Ивано-Франковской области задержали солдата, который сбил насмерть ребенка 

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Россия нанесла ракетный удар по боевикам ИГИЛ
Россия нанесла ракетный удар по боевикам ИГИЛ
В центре столицы Италии прозвучал взрыв
В центре столицы Италии прозвучал взрыв
Ракетный удар США по Идлиб неблагоприятно сказывается на отношениях Америки и России
Ракетный удар США по Идлиб неблагоприятно сказывается на отношениях Америки и Ро...
Химатака в Сирии: кому это выгодно?
Химатака в Сирии: кому это выгодно?
Первые минуты газовой атаки в Сирии
Первые минуты газовой атаки в Сирии

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Ночью в Вознесенске горел частный дом
Ночью в Вознесенске горел частный дом
В Баштанке загорелся частный дом
В Баштанке загорелся частный дом
На кладбище в Вознесенске вандалы сломали 10 надгробий
На кладбище в Вознесенске вандалы сломали 10 надгробий
За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территории
За сутки в Николаевской области зарегистрировано 23 пожара на открытой территори...
Около села Рыбаковка произошло ДТП: трое детей и женщина получили травмы
Около села Рыбаковка произошло ДТП: трое детей и женщина получили травмы

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Суд вынес приговор николаевскому дезертиру - 3 года лишения свободы
Суд вынес приговор николаевскому дезертиру - 3 года лишения свободы
В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш погиб
В Николаеве ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал с 4 этажа: малыш по...
Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою вину
Жительница Николаева, подозреваемая в убийстве собственной матери, отрицает свою...
Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской области
Двое николаевцев изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку в Херсонской...
В Николаеве пьяный АТОшник избил жену и угрожал ей ножом, требуя написать отказ от 2-месячного ребёнка
В Николаеве пьяный АТОшник избил жену и угрожал ей ножом, требуя написать отказ...

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В Николаеве ГАСИ выявила более ста нарушений в работе управления архитектуры горсовета
В Николаеве ГАСИ выявила более ста нарушений в работе управления архитектуры гор...
Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы – в лидерах, парк снегоуборочной техники пополнился 3 новыми машинами
Подготовка города к отопительному сезону: учреждения социально-культурной сферы...
Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
Николаевский зоопарк ярко и весело отметил 20-летие двух черепах
В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
В ближайшие дни в Николаеве ожидается понижение температуры и грозы
В Корабельном районе активно ремонтируют дороги
В Корабельном районе активно ремонтируют дороги

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В Матвеевке прошла концертно-игровая программа из цикла «Веселое лето»
В Матвеевке прошла концертно-игровая программа из цикла «Веселое лето»
В Николаеве открылась выставка «Акварели старого города»
В Николаеве открылась выставка «Акварели старого города»
В Заводском районе прошел фестиваль Семейная акварель
В Заводском районе прошел фестиваль Семейная акварель
Музыкальный символ Майдана посетил Николаев: Piano Extremist сыграл свои известные песни
Музыкальный символ Майдана посетил Николаев: Piano Extremist сыграл свои известн...
В Николаеве состоялся творческий конкурс для людей с инвалидностью «Жемчужины Юга»
В Николаеве состоялся творческий конкурс для людей с инвалидностью «Жемчужины Юг...

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Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с Президентом Норвежско-Украинской торговой палаты
Мэр Сенкевич обсудил условия сотрудничества Николаева и норвежских предприятий с...
В Новоодесском отделе полиции и.о. начальника подразделения назначили подполковника полиции Ивана Жука 
В Новоодесском отделе полиции и.о. начальника подразделения назначили подполковн...
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно инвестировать
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер: В Николаев можно...
Александр Сенкевич о передаче в собственность города Николаевоблтеплоэнерго: Решение должно быть принято с учётом всех преимуществ и угроз
Александр Сенкевич о передаче в собственность города Николаевоблтеплоэнерго: Реш...
Александр Сенкевич о сотрудничестве с инвесторами: Николаев – надежный партнер
Александр Сенкевич о сотрудничестве с инвесторами: Николаев – надежный партнер

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Николаевский ЧСЗ набирает на работу персонал
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В Николаеве ликвидирован очередной конвертцентр
В Николаеве ликвидирован очередной конвертцентр
В Николаевской области обмолочено 94% площадей ранних сельскохозяйственных культур
В Николаевской области обмолочено 94% площадей ранних сельскохозяйственных культ...
В Николаевской области на Южно-Украинской АЭС продолжает действовать «желтый» уровень террористической угрозы
В Николаевской области на Южно-Украинской АЭС продолжает действовать «желтый» ур...
Владелец николаевской «Сотки» устроил истерику, когда в его супермаркете нашли просрочку и грязь
Владелец николаевской «Сотки» устроил истерику, когда в его супермаркете нашли п...

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﻿Две николаевские футбольные команды «Судостроитель» - МФК «Николаев-2» сыграли вничью
﻿Две николаевские футбольные команды «Судостроитель» - МФК «Николаев-2» сыграли...
Николаевские спортсмены Илья Кваша и Олег Колодий завоевали бронзу на чемпионате мира
Николаевские спортсмены Илья Кваша и Олег Колодий завоевали бронзу на чемпионате...
МФК «Николаев» проиграл в стартовом матче чемпионата первой лиги
МФК «Николаев» проиграл в стартовом матче чемпионата первой лиги
В Николаеве прошел теннисный турнир «Mykolaivdoubleopen»
В Николаеве прошел теннисный турнир «Mykolaivdoubleopen»
В Николаеве стартовала VII Международная Черноморская регата «Парус Ротари» 
В Николаеве стартовала VII Международная Черноморская регата «Парус Ротари» 